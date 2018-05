Mike uit 'Blind Getrouwd' kiest voor N-VA 07 mei 2018

02u30 0 Evergem N-VA Evergem heeft twaalf nieuwe kandidaten voorgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen. Mike Van Ryssel is de meest opvallende.

N-VA haalde in 2012 een derde van de stemmen binnen en werd de grootste partij van Evergem. Dat wil de partij zo houden met de hulp van een mix van ervaring en nieuw bloed. "We horen van de Evergemnaren dat de mensen tevreden zijn met ons beleid", zegt burgemeester Joeri De Maertelaere. "Maar het blijft een uitdaging om onze goede dienstverlening te behouden en tegelijk de economische welvaart en leefbaarheid van onze dorpskernen verder met elkaar te verzoenen. Het is onze ambitie om in Evergem de grootste partij te blijven." De nieuwe kandidaten zijn jongerenvoorzitter Josse Verdegem (20), bankbediende Freddy Versprille (57), opvoedster Els Van Zele (43), leerkracht Geertrui De Nolf (50), onthaalmoeder Marinka Braems (50), culturele duizendpoot Frieda De Bouver (67), Annie Van Huffel (57) van de Bijenkorf, Freddy De Vos (69) van kermiscomité Belzele, vrachtwagentechnieker Pauli Amani (41), studente Laura De Schuyter (20), Zelzaats voetbalvoorzitter Stefaan Luca (51), en dus ook Mike Van Ryssel (39). (JSA)