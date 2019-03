Michel Goessens gaat in foto-expo en nieuwe theatervoorstelling op zoek naar broederschap “Elk verhaal heeft een begin en een einde” Kristof Vereecke

22 maart 2019

10u04 0 Evergem Michel Goessens (53) was in 2013 even wereldnieuws in Vlaanderen toen hij met zijn groep Aardvark de befaamde Nekka-finale speelde. Zijn ‘Sleinse levensliederen’ (Goessens zingt al jaren in zijn eigen sappige Meetjeslandse dialect, nvdr.) katapulteerden hem zelfs tot op het podium van het Sportpaleis ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Eddy Wally. Vandaag pakt hij uit met een unieke foto-expo over een onvoorwaardelijke vriendschap tussen twee mannen en een nieuwe theatervoorstelling ‘Wa pakte mee?’. Fotograaf, singer-songwriter, leraar, vader van de getalenteerde tweeling Natan en Aaron,… Goessens is het allemaal. “Maar noem me maar gewoon een verhalenverteller.”

Michel, je tentoonstelling rond de Zuid-Afrikaanse motorclub ‘Brotherhood of the Boondock Saints’ krijgt lovende recensies. Hoe ben je in godsnaam in Zuid-Afrika beland?

“Via Carlo Criel, een bevriende Evergemse cafébaas. Carlo trok in de wilde jaren tachtig met zijn motor de wereld rond en raakte zo bevriend met enkele leden van de Zuid-Afrikaanse motorclub. Vorig jaar vatte hij het plan aan om met zijn beste maat David Criel opnieuw naar daar te trekken. David had net de diagnose gekregen dat hij ongeneeslijk ziek was. Carlo wilde zijn maat nog een stukje van de wereld laten zien. Omdat ik in het verleden al een bezoek van twee Boondock Saints aan het café van Carlo vereeuwigd had, vroeg hij mij om David zijn laatste reis in beeld te brengen. Het resultaat hangt nu in Stroming in Sleidinge.”

Behoorlijk heftig allemaal.

“Zeker, maar ook heel erg dankbaar. David zijn motto was ‘Alles voor de kunst’ en dus gunde hij mij een unieke blik in zijn ziel. Ik lag bij wijze van spreken twee weken naast hem op zijn matras. Veel closer wordt het niet. David heeft in Zuid-Afrika echt de tijd van zijn leven gehad. Eenmaal terug in Evergem was ik er ook bij toen hij afscheid nam van het leven. Het ene moment zaten we nog op café met een pintje en een sigaret. Twee uur later was het gedaan. Ik ben David enorm dankbaar voor zijn openheid in die momenten.”

Tijdens de vernissage vertelde je dat de foto’s meer laten zien dan het afscheid tussen twee vrienden. Waarover gaat de expo dan nog?

“Het is een verhaal van vriendschap. Tussen David en Carlo, maar ook tussen de leden van een unieke motorclub. The Boondock Saints zijn enig in de wereld. Ze waren één van de enige zwarte motorclubs in Zuid-Afrika ten tijde van de Apartheid. Broederschap betekent voor hen een pak meer dan wat het vaak voor ons betekent. En tegelijkertijd ook niet. Kijk naar het verhaal van Carlo en David.”

Over broederschap gesproken: zes jaar geleden stopte je partner in crime Werner Dumez met Aardvark. Sindsdien sta je er alleen voor. Mis je Werner nog?

“Alle dagen. Wat wij hadden, kom je niet veel tegen in een mensenleven. We voelden elkaar perfect aan op het podium. Werner verstond de kunst om mijn stiltes aan te vullen. Tegenwoordig sta ik vaak op het podium met mijn zoon Natan. Die vader-zoon band is misschien nog intenser. Het is een perfecte symbiose. Natan heeft dezelfde humor als ik en is een echte rasmuzikant. Binnenkort vertrekt hij op tournee door Europa met de Amerikaanse blues-rocker Neal Black. Dat maakt een vader trots. Ik ben trouwens fier op mijn beide zonen. Aaron (Natan en Aaron zijn tweelingen, nvdr.) doet fotografie. Op die manier heb ik mijn talenten perfect doorgegeven.” (lacht)

Op 23 maart sta je voor het eerst op het podium met je nieuwe theatervoorstelling ‘Wa pakte mee?’ Wat mogen de mensen verwachten?

“Een pak kleine, maar universele, verhalen over het leven. De centrale boodschap is dat elk verhaal een begin en een einde heeft. Hoe klein het verhaal ook mag zijn. Eigenlijk doe ik zowel in mijn fotografie als op het podium hetzelfde: verhalen vertellen. Da’s misschien nog de beste definitie om mij te omschrijven: een verhalenverteller.”

Je weet niet waar de foto die je vandaag maakt, je morgen brengt Michel Goessens

Welke verhalen vertelt Michel Goessens binnen pakweg vijf jaar?

“‘Je weet niet waar de foto die je vandaag maakt, je morgen brengt’, zeg ik altijd tegen mijn studenten. Op dat vlak ben ik er redelijk gerust in dat ik nog steeds mijn ding zal doen. Er is altijd wel een verhaal te vertellen. Ik lig thuis met een kubieke meter papier aan nieuwe nummers. Mijn liedje is nog lang niet uitgeschreven. Als schrijver en fotograaf ga je niet op pensioen. Daarvoor is de roeping te groot.”

Schrijf ze nog Michel!

‘Brotherhood of the Boondock Saints’ is nog tot 31 maart te bekijken in CC Stroming in Sleidinge. ‘Wa pakte mee’ zaterdagavond in CC Stroming in Evergem. Kaarten en info via deze link.