Meubelmakers Etienne en Maria vieren diamanten huwelijk 31 juli 2018

02u39 0

Etienne Deweirdt en Maria Hebbrecht uit de Asschout in Evergem zijn zestig jaar getrouwd. Het diamanten koppel heeft vier kinderen, zes kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Etienne en Maria leerden elkaar kennen tijdens een openluchtbal in Evergem. Ze hadden samen een meubelzaak. Etienne was meubelmaker en schrijnwerker, en Maria was de verkoopster en deed het huishouden. De jubilarissen waren sportief, maar nu brengen ze meer tijd thuis door en genieten ze bij Okra en Neos.





(JSA)