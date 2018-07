Meetjeslanders willen miljonair worden 28 juli 2018

Twee Meetjeslanders wagen volgende week hun kans om miljonair te worden, in het nieuwe seizoen van Miljonair op VTM.





Vanaf maandag 30 juli haalt Staf Coppens op VTM zijn Miljonair-stoel terug van stal. Dat is de stoel waarop elke avond zes kandidaten om beurten plaatsnemen, in de hoop 15 vragen correct te beantwoorden. Wie alle 15 vragen kan beantwoorden, gaat met 1 miljoen euro naar huis.





In de eerste aflevering op maandag 30 juli is Rik De Baerdemaeker uit Evergem één van de zes kandidaten. Hij is 56 jaar, maatschappelijk assistent en ook molenaar. In de vierde aflevering, op donderdag 4 augustus, waagt Karel Vande Rostyne uit Waarschoot zijn kans op een miljoen. Hij is er 22 en studeert rechten. (JSA)