Meer ongevallen tegenover januari en februari vorig jaar 15 maart 2018

De politie Assenede-Evergem heeft in januari en februari 110 ongevallen vastgesteld. Daarvan gebeurden er 94 in de politiezone zelf. Dat zijn er een pak meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen vonden er van de 84 vastgestelde ongevallen 72 in Assenede of Evergem plaats. Tijdens de eerste twee maanden van 2018 noteerde de politie 37 ongevallen met vluchtmisdrijf. In 19 gevallen was er geen spoor naar de aanrijder. In zestien ongevallen vielen er gewonden. (JEW)