Maurice en Marie vieren diamanten jubileum met familie 01 juni 2018

Maurice Andries en Marie Deweirdt uit de Varendonk in Sleidinge zijn zestig jaar getrouwd.





Het diamanten koppel heeft vijf kinderen, twaalf kleinkinderen en ondertussen ook al negen achterkleinkinderen. Marie en Maurice leerden elkaar kennen op kermis Zomerlief in Mariakerke. Ze namen na hun huwelijk de ouderlijke boerderij over in de Veldhoek in Sleidinge.





Zo'n twintig jaar geleden namen ze afscheid van hun bedrijf en vestigden zich in Varendonk. Nu genieten ze van de bezoekjes van de familie en gaan in de Cardijnwijk kaarten en petanque spelen.





