Marthe zorgt voor vijfgeslacht 04 april 2018

De geboorte van Marthe De Bruyne uit Evergem zorgt voor een vijfgeslacht in de familie. Mama is Lien Spanhove. Grootmoeder An Verstraete, overgrootmoeder Jeanine Mortier en de betovergrootmoeder Henriette Dehaeck wonen in Sint-Amandsberg bij Gent, maar kwamen maar wat graag bijeen om het vijfgeslacht vast te leggen op de gevoelige plaat.





(JSA)