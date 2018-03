Maria bouwt feestje voor 102de verjaardag 23 maart 2018

02u29 0

Maria Verdegem heeft haar 102de verjaardag gevierd in WZC Ten Oudenvoorde in Ertvelde. "Maria is nog altijd een heel kranige dame, die elke dag haar wandeling maakt door de gangen van het WZC", zegt schepen Filip Lehoucq. "Ze babbelt nog heel graag met de familie, het verzorgend personeel en de medebewoners. Maria geniet zichtbaar van de aandacht. Maria was haar hele leven landbouwster aan de zijde van haar man, op de grens van Ertvelde en Assenede."





(JSA)