Marcske van FC De Kampioenen leert kinderen kraantjeswater drinken: “Lekker en 200 keer goedkoper dan flessenwater” Joeri Seymortier

25 maart 2019

10u13 1 Evergem Meer dan 200 schoolkinderen uit Evergem zijn langs geweest in het waterproductiecentrum van Kluizen, om er alles over drinkwater te leren.

Acteur Herman Verbruggen, Marcske uit FC De Kampioenen, mocht de leerlingen ontvangen bij De Watergroep, en ze rondleiden in Kluizen. Via een fotozoektocht leerden de kinderen hoe het drinkwater gezuiverd wordt in het waterproductiecentrum. “Voor mij is het de normaalste zaak van de wereld om kraantjeswater te drinken”, zegt Herman Verbruggen. “Kraantjeswater is een gezond alternatief, en het voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Met een draai aan de keukenkraan les je je dorst. Zo gemakkelijk! En toch behoort België wereldwijd tot de landen met de hoogste flessenwaterconsumptie. Gek toch? Zeker als je weet dat kraantjeswater zowat 200 keer goedkoper is dan flessenwater. Ik hoop dat ik de kinderen uit Evergem iets bijgebracht heb.”