Marcel Ceriez, voormalig Belgisch kampioen judo, viert zestigste huwelijksverjaardag Joeri Seymortier

13 april 2019

10u19 2 Evergem Marcel Ceriez (79) en Marie-Claire Van Heesvelde (79) uit de Belzeelse Kerkweg zijn door het gemeentebestuur van Evergem feestelijk ontvangen voor hun diamanten bruiloft.

Het feestkoppel leerde elkaar iets meer dan zestig jaar geleden kennen op een buurtfeest in de Gentse wijk Brugse Poort. Marcel heeft altijd als postbode gewerkt en Marie- Claire was actief als naaister en later als hulpkok bij OCMW Gent. Het diamanten koppel heeft drie kinderen en zes kleinkinderen. Ondertussen zijn er ook twee achterkleinkinderen, en zijn er nog eens twee op komst. Marcel is een voormalig Belgisch kampioen judo.