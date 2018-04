Marc en Sabine vieren 50 jaar geluk 18 april 2018

02u42 0

Marc Meiresonne en Sabine D'Haemers uit de Hagewindestraat 21 in Evergem zijn vijftig jaar getrouwd. Het gouden koppel heeft twee dochters en vier kleinkinderen. Marc en Sabine begonnen allebei op jonge leeftijd te werken in de textielsector en trouwden toen ze amper 19 jaar oud waren. Sabine stond altijd klaar om de kleinkinderen op te vangen. Nu genieten ze vooral van hun vele vrije tijd. Marc is een fervent fietser, en fietst tot 10.000 kilometer per jaar. Sabine doet aan bloemschikken en springt haar dochter bij als het te druk wordt.





(JSA)