Marc en Françine 50 jaar getrouwd 01 augustus 2018

Marc D'haese en Françine Van Dycke uit de Reibroekstraat in Evergem zijn vijftig jaar getrouwd. Het gouden koppel heeft twee kinderen, Nathalie en Diego. Er is ook één kleinkind, Julie. Marc was 45 jaar lang zelfstandige en Françine runde een eigen sportzaak in Evergem. Nu genieten ze van hun pensioen. "Huisje, tuintje, boompje nemen we graag letterlijk, samen met af en toe een uitstapje. Meer moet dat niet zijn", klinkt het.





(JSA)