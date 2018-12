Man sterft door overslaande vlamboog in industriezone Durmakker Jeroen Desmecht en Jeffrey Dujardin

17 december 2018

16u18 5 Evergem Een arbeider is maandag om het leven gekomen in de Durmakker door een vlamboog. Hij was samen met een collega aan het werk in een hoogtewerker, toen ze wellicht te dicht bij een hoogspanningskabel kwamen waardoor de elektriciteit oversloeg en er een steekvlam ontstond. Het andere slachtoffer raakte zwaargewond, maar is buiten levensgevaar.

De brandweer kreeg de melding rond 14 uur binnen. Ook het parket kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De precieze omstandigheden van het ongeluk worden nog onderzocht, maar waarschijnlijk kwamen de arbeiders te dicht bij de hoogspanningskabel. Daardoor sloeg de elektriciteit over op de mannen.

De hoogspanningskabels hebben een spanning van een 150 kilovolt. Netbeheerder Elia vraagt om extra aandacht bij werken in de buurt van hoogspanningskabels. “In eerste instantie zijn onze gedachten bij het slachtoffer van dit tragisch ongeluk. Toch willen we benadrukken dat werken in een straal van 100 meter van een hoogspanningskabel altijd bij ons moeten worden gemeld”, zegt Tom Demeyer van Elia. “Wij kunnen dan informatie geven over het eventuele risico. Van de werken op het bedrijf in de Durmakker vandaag waren we niet ingelicht.”

Door het ongeluk ontstond er een kortsluiting met een tijdelijke stroompanne in de zone tot gevolg, maar dat werd snel opgelost. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets geweten.