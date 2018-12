Man sterft door elektrocutie in Durmakker Jeroen Desmecht en Jeffrey Dujardin

17 december 2018

16u18 2 Evergem Een arbeider is maandagnamiddag overleden nadat hij geëlektrocuteerd werd door een hoogspanningskabel.

De feiten vonden rond 14.00 uur plaats. Door een tot nu toe onbekende reden kwamen twee mannen in een hoogtewerker in contact met een hoogspanningskabel. Eén van beide arbeiders overleed ter plaatse, de andere is naar het ziekenhuis overgebracht.

