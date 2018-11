Man staat terecht voor aanvallen vakbondsafgevaardigde: “Hij dacht dat slachtoffer sliep met zijn vrouw” Sam Ooghe

30 november 2018

12u03 0 Evergem Een man uit Evergem (58) staat terecht voor de correctionele rechtbank, omdat hij volgens het parket uit jaloezie een vakbondsafgevaardigde van zijn bedrijf enkele rake klappen verkocht. De beklaagde ontkent met klem.

Slachtoffer en beklaagde V. werkten samen bij een uitzendkantoor in Evergem. “Maar V. was er stellig van overtuigd dat mijn cliënt een relatie had met zijn echtgenote", aldus de advocaat het slachtoffer. “Hij ging over tot geweld. Gelukkig is alles nu rustig. Wij vragen geen zware straf, wij willen gewoon de rust bewaren.” De burgerlijke partij wil vooral probatievoorwaarden zien.

Volgens het parket kreeg de vakbondsafgevaardigde een slag in het gezicht en vuistslagen tegen de schouder. De beklaagde zelf, die zich zonder advocaat verdedigde, zegt dat hij enkel de bril van zijn collega kapotmaakte. “Ik heb hem nooit geslagen, nooit. Hij daagde mij uit: ‘Sla mij maar, sla mij maar’, riep hij. De verklaringen van een andere collega? Die zijn vals. Meneer is vakbondsafgevaardigde en heeft heel wat macht.”

Intussen werkt de beklaagde niet meer voor het bedrijf. Hij riskeert een korte celstraf.