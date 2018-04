Man overleden tijdens autorit 10 april 2018

Op het kruispunt van de R4 met de Kerkbruggestraat in Evergem is gisterenmiddag rond 11.30 uur een 60-jarige man overleden. De man werd onwel in zijn wagen. De hulpdiensten kwamen massaal ter plekke, maar er kon geen hulp meer baten. De baan werd tijdelijk afgesloten voor het verkeer, met enige hinder tot gevolg. (JEW/DJG)