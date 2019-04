Maar liefst 1 ton zwerfvuil uit Evergemse straten en bermen gehaald Joeri Seymortier

03 april 2019

18u12 0 Evergem De actiemaand tegen zwerfvuil zit er in Evergem op. Alles samen werd maar liefst één ton zwerfvuil uit de bermen gehaald.

Een grote groep verzamelde in Belzele, maar daarnaast waren er nog individuele acties van inwoners en verenigingen in andere hoeken van Evergem. “Een welgemeende dankjewel om Evergem proper te houden”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V). “Heel wat vrijwilligers engageren zich om meermaals per jaar zwerfvuil te rapen. Verenigingen, scholen en particulieren die zwerfvuil willen rapen, kunnen zich melden bij dienst Milieu van de gemeente, en krijgen dan materiaal.”