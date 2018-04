Maak kennis met warmste klas van Vlaanderen KLASGENOTEN WINNEN BEDNET-WEDSTRIJD VOOR ZIEKE YOLIEN (7) JURGEN EECKHOUT

02u35 0 Evergem De warmste klas van Vlaanderen? Dat moet 2A zijn van juf Lies van de Gemeentelijke Basisschool uit Sleidinge. Om hun ziek klasgenootje Yolien (7) een onvergetelijke dag te bezorgen, haalden ze alles uit de kast om de fotowedstrijd van Bednet te winnen.

Het leven van Yolien, mama Ann, papa Bart, broertje Yaro en zusje Ylke is begin dit jaar helemaal overhoop gegooid nadat de dokters bij Yolien acute leukemie hadden vastgesteld. "Ook wij moesten ons plots gigantisch aanpassen", vertelt Ann. "Bart en ik stopten met werken om voor ons dochter te kunnen zorgen. Ze mag niet meer in contact komen met andere kindjes, anders kan ze heel ziek worden. Een dagje in het bos wandelen of op het strand spelen? Dat gaat niet meer, want daar zitten ziektekiemen."





Plots moest Yolien stoppen met voetballen en kon ze ook haar vriendjes uit de klas niet meer zien. "Dat is echt niet leuk. Ik mis mijn vriendjes", zegt ze. Maar dankzij Bednet, een organisatie waardoor zieke kinderen van op afstand les kunnen volgen, ziet ze haar vriendjes elke dag van tussen de vele kaartjes en tekeningen die ze van hen heeft gekregen. "Ik was er eerst wat bang voor", zegt juf Lies Van Poucke. "Maar Bednet is ongelofelijk gebruiksvriendelijk. Met de webcam en micro kan Yolien alles perfect volgen. Is er een probleem dan lost de helpdesk het binnen de vijf minuten op. Heeft Yolien een vraag? Dan moet ze maar op een knop duwen en mijn scherm kleurt rood." En zoals vele kinderen was Yolien snel weg met het programma. "Tijdens een toets rond de tafels hoorde ik plots de webcam. Onze kapoen was aan het inzoomen zodat ze de tafels boven het bord goed kon zien."





Bednet lanceerde op 9 maart de Nationale Pyjamadag. Daaraan koppelde het een fotowedstrijd waaraan ruim 3.000 klassen over heel Vlaanderen deelnamen. Het doel: zoveel mogelijk stemmen verzamelen. De hoofdprijs? 50 bioscooptickets, Woody-pyjama's voor iedere leerling en juf en een Bednet-knuffelpoes. "We wilden er echt alles voor doen om te winnen zodat Yolien mee zou kunnen naar de cinema", zegt juf Lies. "Via sociale media hadden we al snel de eerste plaats te pakken. Daarna begonnen ouders spontaan 1.000 flyers af te drukken, die we in winkels legden en uitdeelden op de markt, aan het cultureel centrum waar een dansshow aan de gang was, ... Het toont hoe graag Yolien gezien is. Uiteindelijk behaalden we met 2.898 stemmen het beste resultaat in de wedstrijd."





Terug naar school

Op donderdag 19 april gaat klas 2A naar Sherlock Gnomes, een film die Yolien zelf gekozen heeft. "Ze moet wel apart zitten, maar kan samen met haar klas een activiteit doen." Yolien telt ondertussen af naar juli. "Dan kan ik stoppen met mijn (zeer intensieve) behandeling. Ik mag dan weer beginnen voetballen en vanaf september starten met school", lacht ze.