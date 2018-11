Luc Steeno in De Gouden Kroon Joeri Seymortier

23 november 2018

09u30 0 Evergem Luc Steeno komt op zondag 25 november naar De Gouden Kroon in Ertvelde voor een show- en dansnamiddag.

Zowat elke maand staan Vlaamse artiesten op het podium in De Gouden Kroon. Met Luc Steeno wordt deze keer voor een absolute topper in het genre gezorgd. DJ Benny zorgt opnieuw voor de muzikale omlijsting. De showmiddag start om 14 uur, het optreden van Steeno rond 16 uur. Je vindt De Gouden Kroon op het Marktplein 3 in Ertvelde. Je betaalt 22 euro, koffie en gebak inbegrepen. Reserveren: 0485/69.73.25.