Losse tickets Stroming vanaf morgen te koop 18 juni 2018

Cultuurcentrum Stroming is volop bezig met de verkoop van de tickets voor het nieuwe seizoen. De ticketverkoop voor cultuurliefhebbers met een Vriendenpas is al een tijdje aan de gang. Met succes, want het Cultuurcentrum heeft nu al negen uitverkochte voorstellingen. Vanaf dinsdag 19 juni om 18 uur kunnen cultuurfans die geen Vriendenpas bezitten ook tickets kopen. Het volledige programma op www.evergem.be. (JSA)