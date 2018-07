Lochtingleute past programma aan voor Duivels 06 juli 2018

02u26 0 Evergem De tweede editie van Lochtingleute in Evergem wordt vanavond (vrijdag) aangepast voor onze Rode Duivels. De wedstrijd tegen Brazilië wordt uitgezonden op groot scherm.

In de late namiddag en vanavond is er een afterworkparty met dj Merlo, en dus ook met de Rode Duivels. Op zaterdag 7 juli wordt er verder gefeest in de voormalige moestuin van het Kasteel van Wippelgem.





Er is muziek, foodtrucks en een cocktailbar. De vrijwilligers schenken de opbrengst dit jaar aan twee goede doelen: vzw Hedera Helix en Den Dries. Den Dries zal met de opbrengst een belevingstuin en moestuin aanleggen in de Kapellestraat 72.





Kaarten kosten 3 euro in voorverkoop en 5 euro aan de kassa. Jonger dan 12 jaar gratis. Info op de Facebookpagina Lochtingleute.





(JSA)