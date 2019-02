Lizzy (22) uit Ertvelde wordt verleidster in Temptation Island: “Ik kom misschien over als een bitch, maar dat ben ik niet” Vuurrode Meetjeslandse schone vanaf vrijdag 15 februari op VIJF Joeri Seymortier

14 februari 2019

10u19 0 Evergem Lizzy Causyn (22) uit Ertvelde is vanaf vrijdag 15 februari een van de verleidsters in het nieuwe seizoen van Temptation Island op VIJF. De opbracht is simpel: de mannelijke helft van een koppel proberen te verleiden, voor het oog van kijkend Vlaanderen en Nederland. “Toch heb ik mij voorgenomen om geen seks te hebben als de camera draait”, klinkt het.

Vanaf vrijdag wordt het nieuwe seizoen van Temptation Island weer het gespreksonderwerp bij uitstek op sociale media en tijdens je middagpauze op het werk. Eén van de hoofdrolspeelsters dit jaar is de vuurrode Lizzy Causyn uit Ertvelde. “Ik woon een groot deel van de tijd in Frankrijk, omdat ik in de buurt van Saint-Tropez in een bar werk”, zegt Lizzy. “Maar ik ben ook nog heel vaak in en rond Ertvelde te vinden. Als kind ben ik ook altijd naar De Regenboog in Ertvelde naar school geweest. Wanneer ik naar het middelbaar moest, ben ik een paar keer van school moeten veranderen. Ik was eerlijk gezegd het ‘stoutertje’ van de school, en ik kon vaak niet anders dan van school veranderen. Ik zeg nogal snel wat ik denk, en op school werd mij dat niet altijd in dank afgenomen. Of ik in Temptation Island ook het stoutertje zal worden? Dat zal je moeten ontdekken door te kijken. Ik heb mezelf in ieder geval voorgenomen om geen seks te hebben voor de camera. Of mij dat gelukt is? Ook dat zal de kijker moeten ontdekken.”

Flapuit

De passage van de Meetjeslandse Lizzy zal in ieder geval niet onopgemerkt gebeuren. “Ik heb eigenlijk wel een apart karakter”, geeft ze toe. “Als ik niet van jou moet weten, dan zal je dat ook wel voelen. Ik ben een flapuit, en zeg misschien wel iets te snel wat ik denk. Ik heb nu al veel reacties gekregen op mijn deelname, en de uitzendingen moeten nog beginnen. Natuurlijk zijn er ook slechte reacties bij, maar dat heeft wellicht veel met jaloezie te maken. Mensen gaan af op één foto of enkele seconden beeld. Daar kom ik misschien over als een bitch, maar dat ben ik helemaal niet.”

Nachtleven

Een lief heeft Lizzy vandaag niet. “Ik werk in Frankrijk in het nachtleven en word bijna elke nacht versierd door een jongen. Maar dat interesseert mij eigenlijk niet. Die jonge gasten die elke dag uitgaan en de barmeid willen verleiden, hebben voor mij veel te weinig inhoud. Ik heb liever een man die al een job heeft, en kiest voor een rustig avondje met zijn lief of onder vrienden. Of ik klaar ben voor de eerste uitzending van vrijdag? Ik ben helemaal klaar, en hoop hier echt bekendheid uit te halen. Ik sta heel graag in de aandacht. Ik heb al wat modellenwerk gedaan en heb al gefigureerd in series en films. Maar dat mag gerust meer worden”, zegt Lizzy nog.