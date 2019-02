Live gemeenteraad volgen vanuit je luie zetel? Nog niet voor dit jaar Joeri Seymortier

05 februari 2019

09u22 0 Evergem De maandelijkse gemeenteraad van Evergem zal zeker dit jaar nog niet live uitgezonden worden tot in de huiskamer.

Oppositiepartij Sterk! blijft aandringen om de gemeenteraad te streamen, zodat wie wil de debatten ook thuis achter de computer kan zien en horen. Volgens gemeenteraadslid Vicky Van Hyfte de beste manier om voor een transparant bestuur te zorgen. Ze stelde de vraag eerder al in de gemeenteraad, maar meent dat de mogelijkheden nu een pak betaalbaarder geworden zijn.

“Wij zijn niet tegen het voorstel, maar voor dit jaar is daar in ieder geval geen budget voor”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “In juni of september komen wij met ons beleidsplan naar de gemeenteraad, en daarin zal staan wat de ploeg van N-VA en CD&V de komende zes jaar in Evergem van plan is. De geluidsopname van elke gemeenteraad is nu al achteraf beschikbaar op de gemeentelijke website. Of er ook effectief een streaming van de gemeenteraad komt, is af te wachten.”