Lichtgewonde bij aanrijding tussen twee wagens op R4 Jeroen Desmecht en Jeffrey Dujardin

18 december 2018

18u57 4 Evergem Het kwam dinsdagavond tot een aanrijding tussen twee wagens op de R4 in Evergem. Eén persoon werd lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Het ongeval gebeurde rond 18.00 uur op de R4 ter hoogte van het kruispunt met Elslo, in de richting van Gent. Bij het incident waren twee personenwagens betrokken. Over de exacte omstandigheden van het ongeval is nog niet veel geweten. Zowel de politie als de brandweer kwamen ter plaatse. Eén persoon werd naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens de eerste vaststellingen zou het slachtoffer lichtgewond zijn. Al met al veroorzaakte het ongeval weinig verkeershinder.