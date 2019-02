Lichten Brico-kruispunt worden volgende maand (nog eens) aangepast Joeri Seymortier

27 februari 2019

16u34 0 Evergem De verkeerslichten aan het Brico-kruispunt in Evergem worden in de loop van de maand maart nog eens aangepast, voor een vlottere doorstroming.

Wegen en Verkeer heeft de verkeerslichten aan het drukke kruispunt aan de Brico in Evergem enkele weken geleden anders afgesteld, zodat sommige bewegingen conflictvrij kunnen gebeuren. Daardoor zijn er de laatste weken een pak meer files rond het kruispunt. Dat zorgt voor ergernissen op sociale media. De lichten werden al eens aangepast, maar er is nog meer nodig.

“We hebben nu van het Agentschap Wegen en Verkeer vernomen dat zij nog in de loop van de maand maart een nieuwe aanpassing van de afstelling van de verkeerslichten hebben ingepland”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V). “De wijzigingen houden zowel de aanpassing van de hardware op de installatie, als de aanpassing van het sturingsprogramma in de kast in. Daarmee hoopt het Agentschap de rijrichting R4 vanuit Zelzate meer doorstroming te geven.”