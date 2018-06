Levensloop zamelt pak geld in 23 juni 2018

02u33 0

De Levensloop 2018 in Evergem is een succes geworden. Er werd 143.557 euro ingezameld tijdens de 24 urenmarathon aan de Hoge Wal in Ertvelde. Geld dat naar de Stichting tegen Kanker gaat, in de strijd tegen de ziekte. Er waren het afgelopen weekend 2.346 deelnemers in 61 ploegen. Er kwamen ook 76 vechters langs, dat zijn mensen die tegen kanker vechten of de strijd vroeger moeten aangaan zijn. "Levensloop was een succes en we zijn trots op het resultaat. Op naar een volgende editie", klinkt het. (JSA)