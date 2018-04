Levensloop mikt op 100.000 euro 28 april 2018

Het team van Levensloop Evergem heeft grote ambities voor de editie 2018. Er wordt gemikt op een opbrengst van 100.000 euro.





De 24-urenmarathon wordt dit jaar gelopen en gewandeld op zaterdag 16 en zondag 17 juni. "De organisatoren hopen dit jaar in totaal 100.000 euro in te zamelen", zegt schepen Kathleen Depoorter (N-VA). "Elk teamlid betaalt 10 euro om mee te doen. Iedereen kan ook een gift doen, en die is fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro. Er zijn ook financiële acties tijdens het evenement. Het bestuur is ook nog volop op zoek naar vrijwilligers die in juni een paar uurtjes willen komen helpen."





Heb je zin om mee te helpen tijdens het evenement? Of de dagen ervoor of erna? Geef dan een seintje via 0494/05.24.68 of evergem@levensloop.be. (JSA)