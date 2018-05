Leren composteren in volkstuin 30 mei 2018

In volkstuin 'De Oude Pastorij' wordt op zaterdag 2 juni de jaarlijkse Kringloopdag georganiseerd, van 14 uur tot 17 uur. Thema dit jaar is 'Compost, jouw smaakmaker!'. Die dag leer je er dus alles over compost maken en hoe je compost kan gebruiken in jouw tuin. Voor de kinderen is er een voorleesmoment over bijen en hommels, en aansluitend kan je ook een insectenhotel maken. Bezoekers krijgen een gratis plantje of zakje compost. Afspraak in Sleidinge-Dorp 43 in Sleidinge. Meer informatie op www.evergem.be. (JSA)