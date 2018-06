Leonie zorgt voor tweede viergeslacht in familie 12 juni 2018

02u33 0

De kleine Leonie De Decker zorgt voor een tweede viergeslacht in korte tijd in de familie. Fiere mama is Kelly Van Damme (24), die voor het eerst mama is geworden. De trotse overgrootmoeder is Marleen Lippens (65) en de trotse oma is Sandra Wytinck (47). De vier dames van het viergeslacht wonen allemaal in Sleidinge bij Evergem.





(JSA)