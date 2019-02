Leerlingen Tuinbouwschool Melle planten in Rieme bij Evergem: “Niet alleen klimaatbrossen, wij planten ook bossen!” 400 leerlingen steken 10.000 bomen en struiken in de grond Joeri Seymortier

08 februari 2019

14u43 0 Evergem Meer dan 400 leerlingen van de Tuinbouwschool Melle zijn vrijdag afgezakt naar Rieme bij Evergem om daar een nieuw klimaatbos te planten. Alles samen gingen 10.000 bomen en struiken de grond in. “Wij zijn al gaan betogen in Brussel, maar willen met deze aanplanting ook effectief iets doen voor een beter klimaat”, klinkt het.

Op donderdag gaat de jeugd massaal klimaatbrossen in Brussel, maar vrijdag zakten 400 leerlingen van de Tuinbouwschool Melle af naar Rieme om daar een nieuw klimaatbos te planten. “We willen de handen uit de mouwen steken en effectief ook iets doen voor een beter klimaat”, zegt leerlinge Marie Dumoulin (16). “Ik ben zelf al twee keer in Brussel gaan betogen, maar het is leuk om ook iets concreets te doen voor het klimaat. Hier in Rieme een nieuw klimaatbos planten is effectief een meerwaarde voor ons klimaat. Het is echt wel nodig dat de jeugd op straat komt en actie onderneemt, want zo kan het niet verder met ons klimaat.”

Schepen Sven Roegiers (CD&V) van Evergem kwam de jongeren een hart onder de riem steken, en kwam mee planten. “In Evergem zijn we volop bezig met het opmaken van een lokaal klimaatplan”, zegt schepen Roegiers. “Het is onze bedoeling om veertig procent CO2-reductie te behalen tegen 2030. Dat wordt echt een grote uitdaging, maar het is zeker haalbaar. De grote doelstelling kunnen we enkel behalen door samen te werken met alle inwoners en bedrijven. Het nieuwe bos in Rieme is opnieuw een stap in de goede richting”, klinkt het.

Groene gordel

De Tuinbouwschool Melle werkte voor de plantactie samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Het gaat om de aanplant van het koppelingsgebied Rieme-Zuid, om zo de woonkern en de industrie met een groene gordel van mekaar te scheiden. Vrijdag werden 10.000 stuks hazelaar, Gelderse roos, veldesdoorn, boswilg, sleedoorn, gewone lijsterbes, hondsroos, vlier, wilde liguster, rode kornoelje, haagbeuk en zomereik in de grond gestoken.

Tijd voor actie

“Als school laten wij onze leerlingen dit graag tijdens de schooluren doen”, zegt leerkracht Geert Baudoncq van de Tuinbouwschool Melle. “Een boom is perfect om extra CO2 vast te houden, en past dus perfect in de zoektocht naar een beter klimaat. Laat ons duidelijk zijn: wij zijn geen doemdenkers, maar zijn realisten. Zowel de school als onze leerlingen beseffen dat er nu iets moet gebeuren aan ons klimaat. Er is geen tijd meer te verliezen. Of wij onze leerlingen toelaten om ook in Brussel te gaan klimaatspijbelen? Dat mag, als er toestemming is van de ouders. Op school moeten de leerlingen dan wel nog een taak vervullen, waarin ze bewijzen dat ze overtuigd gaan betogen. Zomaar meelopen met de rest is geen optie”, klinkt het nog.