Leerkracht vanavond in Miljonair JOERI SEYMORTIER

06 augustus 2018

16u21 0

Vorige week waren er al twee Meetjeslanders die hun kans waagden in het VTM-programma Miljonair, en ook vanavond wordt onze regio vertegenwoordigd. Christel vanden Borre uit Evergem waagt vanavond haar kans op het kleine scherm. Christel is 34 jaar, leerkracht in het volwassenenonderwijs en wil graag dankzij Staf Coppens en zijn team met één miljoen euro naar huis gaan. Christel is vanavond, maandag 6 augustus, één van de kandidaten. Het programma Miljonair begint om 20.30 uur op VTM.