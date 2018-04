Leeftijdsfeest voor 75-jarigen uit het dorp 25 april 2018

02u29 0

De 75-jarigen van Ertvelde, geboren 1943, hebben een leeftijdsfeest gehouden in Prins Cardinael. Het was al de achtste keer dat ze samen feest vierden. De groep is er begin jaren tachtig mee begonnen, onder impuls van onder andere Arlette Janssens. 36 mannen en vrouwen houden zo regelmatig contact. Eerst was er een receptie en nadien een gezellige maaltijd. Er werd ook stilgestaan bij de leeftijdsgenoten die er intussen niet meer zijn. Binnen vijf jaar wil de groep weer samenkomen.





(JSA)