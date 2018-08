Landelijke Gilde sneukelt 22 augustus 2018

02u24 0

Landelijke Gilde Ertvelde organiseert op zondag 26 augustus al voor de 23ste keer een sneukeltoer, en verwacht zowat 600 deelnemers. Er wordt gekozen voor een landelijke fietsroute door het Meetjesland. Onderweg zijn er enkele stops voorzien, waar je getrakteerd wordt op een hapje en een drankje. De start is voorzien op het tuinbouwbedrijf van de familie Bauwens op Tervenen in Ertvelde. De laatste inschrijvingen kunnen deze week nog bij Patrick Dellaert, op het nummer 09/344.07.57 of via e-mail op dellaert.patrick@gmail.com. (JSA)