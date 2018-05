Laatste fase werken koppelingsgebied van start GROENE BUFFER MOET DORPSKERNEN AFSCHERMEN VAN KLUIZENDOK ANTHONY STATIUS

17 mei 2018

02u50 0 Evergem Het tweede en laatste deel van de werken in de koppelingsgebieden van Doornzele en Rieme zijn opgestart. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege kwam gisteren aan de Spiedamstraat de officiële spadesteek geven.

Met een graafmachine gaven minister Joke Schauvliege, Evergems burgemeester Joeri De Maertelaere en gedeputeerde Alexander Vercamer gisterenavond de eerste spadesteek van de werken aan Doornzele-Noord en Rieme-Zuid. Deze tweede fase van de werken vormen het sluitstuk van de inrichting van de koppelingsgebieden rond het Kluizendok. In een eerste fase in 2016 werden deze gebieden al verbonden met het achterliggende industriegebied.





"Dit jaar werken we verder aan deze groene bufferzone", zegt projectleider Leen Van Nieuwerburgh van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). "Er worden in totaal 72.000 stuks bosgoed en 650 hoogstammige bomen aangeplant. Via 1,3 kilometer betonnen paden en 2,7 kilometer grazige paden zal de dorpsbewoner deze gebieden kunnen ontdekken of op een vlotte manier het werk in de industriezone kunnen bereiken."





Langs de Avrijevaart in Rieme zal de noordelijke oever over 3 kilometer worden afgeschuind om een oevervegetatie te kunnen laten ontwikkelen. De overtollige grond wordt verwerkt op de zuidelijke oever. Verder komen er ook een aantal recreatieve en woon-werkverbindingen die de dorpskern verbinden met het vrijliggend fietspad langs de havenweg. Een nieuw fietspad zal de Tragelstraat verbinden met de Christoffel Colombuslaan en ook langs de oude spoorwegbedding komt een nieuw vrijliggend fietspad.





In Doornzele krijgt de zuidelijke oever van het Molenvaardeken bijkomende beplanting en een beheerstrook voor het onderhoud. Voor de recreant komt er een wandelpad.





De fietsverbinding langs de Vasco de Gammalaan wordt verbonden met Doornzeledries. Hiervoor wordt een nieuwe brug aangelegd over het Molenvaardeken.





Werken zullen jaar duren

Dit fietspad wordt uitgevoerd in beton en krijgt een aftakking naar het Terdonkplein. Dat plein wordt omgevormd tot een aangename graszone met hoogstammige bomen. Er komen een dertiental parkeerplaatsen aanpalend aan het café en zitruimte. De werken zullen in totaal ongeveer een jaar duren.





"Een leefbaar dorp waar het aangenaam is om te wonen, blijft voor de bewoners van Doornzele en Rieme de belangrijkste bekommernis", zegt minister Joke Schauvliege. "De totale kostprijs van deze fase bedraagt iets meer dan 2 miljoen euro, waarvan 910.000 euro gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Ook North Sea Port (411.000 euro), het provinciebestuur Oost-Vlaanderen (437.000 euro), de gemeente Evergem (110.000 euro) en de stad Gent (138.000 euro) dragen hun steentje bij."