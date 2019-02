Laatste afslag ‘Ovaal van Wippelgem’ gaat vrijdag open: Wippelgem, Kluizen en Ertvelde rechtstreeks naar R4 Joeri Seymortier

27 februari 2019

10u48 0 Evergem Vanaf vrijdag 1 maart kan het verkeer in Evergem rechtstreeks vanuit de dorpen Wippelgem, Ertvelde en Kluizen naar het Ovaal van Wippelgem op de R4.

De N458 tussen Ertvelde en Wippelgem werd maanden afgesloten voor de aanleg van een nieuwe grote rotonde, van waarop je rechtstreeks naar het Ovaal van Wippelgem zal kunnen, en zo dan de R4 kan oprijden. Vanaf vrijdag 1 maart gaat de rotonde open voor het verkeer.

“De buurtbewoners hebben wat geduld moeten hebben, maar de nieuwe rotonde op de N458 opent vrijdag”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Binnen enkele jaren gaat het kruispunt van de Drogenbroodstraat en de R4 in Wippelgem dicht, en zal je enkel nog via het Ovaal van Wippelgem naar de R4 kunnen rijden. Ook voor Kluizen en Ertvelde wordt het Ovaal van Wippelgem, dankzij deze nieuwe aantakking, de snelste en veiligste manier om naar de R4 te geraken. De dorpen in de buurt zullen een pak minder wagens en vrachtwagens moeten slikken, door deze verbinding naar de R4.”

Hoogstraat

Wanneer de rotonde open gaat, zou de Hoogstraat in Kluizen eigenlijk kunnen afgesloten worden van de R4. Toch gaat het gemeentebestuur van Evergem dat voorlopig niet doen. “In de zomer van 2020 komt daar een fietsbrug over de R4”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V). “We zouden het kruispunt volgende week al kunnen afsluiten voor wagens, en de fietsers wel nog laten oversteken. Maar dat lijkt ons een veel te gevaarlijke situatie. Wanneer de Hoogstraat niet echt een kruispunt meer is, zullen bestuurders ook niet verwachten dat daar fietsers oversteken. We gaan de Hoogstraat dus maar afsluiten eenmaal er een veilige fietsbrug ligt.”

Er komt binnen enkele jaren nog een tweede fietsbrug over de R4, ter hoogte van Beekstraat en Walgracht.