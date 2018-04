Laat je energiefactuur scannen 18 april 2018

Inwoners van Evergem kunnen nu vrijdag de zogenaamde V-test doen, om te ontdekken of ze kunnen besparen op hun energiefactuur. De overstap naar een andere leverancier is gratis en kan heel eenvoudig. De V-test doen kan van 14 tot 16 uur in het lokaal dienstencentrum Het Hoeksken, Hoeksken 29a. Je brengt je eindafrekening van gas en elektriciteit mee. Info: www.evergem.be. (JSA)