Laat je appels of peren persen 20 augustus 2018

Evergem organiseert volgende maand een fruitpersactie voor eigenaars van fruitbomen. Wie appels of peren uit de eigen boomgaard heeft, noteert beter al zaterdag 8 september in de agenda. Dan is er een grootse fruitpersactie op het Kasteeldomein van Wippelgem. Die dag komt de mobiele fruitpers Zevergem jouw oogst persen. Je kan fruitsoorten mengen. Het fruit wordt ter plaatse gewassen, vermalen, geperst, kortstondig gepasteuriseerd en verpakt in een 5 liter bag-in-box. Dit duurt ongeveer twintig minuten. Aanmelden met minimum 75 kilo fruit. Je betaalt 5,50 euro tot 6 euro voor een bag-in-box van vijf liter. Inschrijven: 0475/26.24.80 of info@appelperslerouge.be. (JSA)