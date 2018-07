Kurt Moens trekt provincielijst N-VA 07 juli 2018

Kurt Moens, OCMW-voorzitter in Evergem, wordt de lijsttrekker voor de provincieraadsverkiezingen van N-VA, in het kiesdistrict Gent-Eeklo. Moens zetelt vandaag al in de provincie en krijgt de ereplaats toebedeeld.





Er staan nog meer kandidaten uit onze regio op de lijst. Ondernemer en voormalig voorzitter van Unizo Oost-Vlaanderen Bart Vermaercke uit Deinze staat op plaats drie. Op plaats vijf staat OCMW-voorzitter Linda Detailleur uit Zulte. Met Tom Van Damme uit Eeklo en Michael Ally uit Aalter op de plaatsen zes en zeven, staan er twee studenten en politieke nieuwkomers op de lijst. In het midden van de lijst staat zelfstandig reisagent Katleen De Kesel uit Maldegem. Christof Van Hulle uit Lievegem staat op tien. (JSA)