Kurt Moens (N-VA) één maand gedeputeerde: “Ik zit hier om Oost-Vlaanderen te besturen, niet om de provincie af te schaffen” Belangrijkste man in provinciebestuur komt uit dorpje Rieme Joeri Seymortier

18 januari 2019

13u29 0 Evergem Kurt Moens (50) uit Rieme bij Evergem mag zich nu al een maand eerste gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen noemen. Een topfunctie waar hij zich de volgende zes jaar keihard wil in bijten. Ook al is N-VA niet de grootste fan van het provinciebestuur, toch is Kurt Moens duidelijk: “Ik ben gedeputeerde om de provincie te besturen, niet om ze af te schaffen.”

Kurt Moens (N-VA) was zes jaar OCMW-voorzitter in Evergem, maar behaalde in oktober maar liefst 10.861 voorkeurstemmen op de lijst van de provincieraadsverkiezingen. Hij is nu de eerste gedeputeerde van onze provincie. “Het was nooit mijn ambitie om gedeputeerde te worden, maar ik ben blij dat ik deze kans krijg”, zegt Kurt Moens. “Ik weet maar al te goed dat veel mensen geen benul hebben van waar een provinciebestuur voor staat. De afstand tussen de burger en het provinciebestuur is zeer groot. Het werk van een gedeputeerde kan je vergelijken met wat een schepen in een gemeente doet, of een minister in Vlaanderen. Wij moeten het brede beleid uittekenen voor onze provincie.”

Jouw partij N-VA is helemaal geen fan van de provincies. Maar jij zit hier wel?

“Ik zit niet op de stoel van eerste gedeputeerde om de provincie verder af te slanken of af te schaffen. Ik zit in het Provinciehuis om samen met mijn collega’s en de vele goede medewerkers een toekomstbeleid voor Oost-Vlaanderen te maken. Er zijn veel zaken die gestuurd moeten worden boven de gemeenten. Ik denk maar aan mobiliteit, tewerkstelling, woonbeleid en richtlijnen over open ruimte. Zeker voor kleinere gemeenten is een tussenniveau als dat van de provincie nog altijd zeer belangrijk. Trouwens: de toekomst van de provincies wordt niet door ons beslist, maar dat zal op Vlaams niveau gebeuren.”

Wij kennen helemaal geen Oost-Vlaams gevoel. Hoe komt dat?

“Heel raar, maar een Oost-Vlaams gevoel bestaat inderdaad niet. In Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen heb je dat wel heel sterk. Wij zijn Meetjeslander, Waaslander of uit de Vlaamse Ardennen. Natuurlijk gaan we onze provincie zo goed mogelijk op de kaart zetten. Maar dat Oost-Vlaams gevoel er bij de mensen inpompen, zal wellicht nooit lukken. Dat is historisch zo gegroeid.”

Oost-Vlaanderen heeft nog altijd geen gouverneur. Hoe kan zoiets?

“Ik hoop dat er snel wijsheid is in Brussel en dat er snel een gouverneur wordt aangesteld. Ze geraken daar blijkbaar niet uit de selectieprocedure. Onze waarnemend gouverneur vangt de situatie momenteel goed op, maar er is nood aan een volwaardige provinciegouverneur. Deze situatie is echt niet goed. Ik hoop dat de aanstelling van een gouverneur niet te lang op zich laat wachten. Het blijft ook voor ons afwachten.”

Mis je de gemeente Evergem niet een beetje?

“Ik was na de gemeenteraadsverkiezingen heel blij dat ik kon verder doen als OCMW-voorzitter. Ik heb dat werk echt graag gedaan. Als gedeputeerde is het de voorbije maand zo druk geweest, dat ik gewoon de tijd niet gehad heb om mijn vorige job te kunnen missen. Ik blijf wel gemeenteraadslid in Evergem, en dat is een bewuste keuze. De Evergemnaars hebben mij verkozen, en ik wil die mensen niet teleurstellen. In Evergem wil ik echt het gevoel met de burger behouden.”

Hoe ziet een dag van een gedeputeerde er uit?

“De eerste maand was dat vooral veel vergaderen, dossiers instuderen en mensen leren kennen. Ik start vrij vroeg en vertrek thuis vaak al rond 7.30 uur naar Gent. Elke dag komen er meer dan honderd mails binnen, en ook daar kruipt veel tijd in. Ik wil ook de hoeken van Oost-Vlaanderen leren kennen, die ik vandaag nog niet zo goed ken. Ik ben ook al naar Zeeuws-Vlaanderen geweest, omdat we als provincie nauw samenwerken. Ik moet alleen nog wat meer tijd vinden om mijn dossiers in te studeren. Dat vind ik heel belangrijk, maar daar is bij de start nog te weinig tijd voor geweest. Ook de balans met mijn privéleven moet ik nog vinden. Ik stond vroeger in het onderwijs, en dat was ideaal voor een gezin. Nu heb ik kinderen van 14, 17 en 18 jaar en ben ik minder thuis. Eerlijk: ik mis het soms dat we ’s avonds niet altijd meer samen kunnen eten.”

Je bent nu 50. Heb je voor jezelf nog een carrièreplan?

“In de politiek kan je geen carrièreplan maken. Ik hoop zes jaar lang voluit voor mijn job als gedeputeerde te kunnen gaan. Ik ben altijd nuchter geweest, en ik besef dat het na elke verkiezing gedaan kan zijn. Ik verwacht nooit iets en zo geraak je als mens ook niet gefrustreerd. In 2024 zie ik wel weer. Natuurlijk zou ik graag nog lang verder doen, maar politiek werkt nu eenmaal met contracten van zes jaar. Mocht het in de politiek niet meer lukken, kan ik altijd terug naar het onderwijs. Of misschien open ik wel een B&B of een café? Ik wil mijn job nu zes jaar goed doen, verder denk ik echt nog niet.”