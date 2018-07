Kunstgrasveld in gebruik 25 juli 2018

Het nieuwe kunstgrasveld op het voetbalplein in Sleidinge is speelklaar en wordt vanaf deze week gebruikt voor de trainingen. Het kunstgrasveld kostte de gemeente 450.000 euro. Eigenlijk wou de gemeente een nieuw recreatieterrein elders. Maar door een procedureslag zit dat dossier in de ijskast. Omdat de voetbal van Sleidinge niet langer op de oude terreinen kon spelen, werd een kunstgrasveld voorzien. (JSA)