KLJ houdt feestweekend 26 juni 2018

De KLJ van Kluizen zorgt voor een week feest op de terreinen in de Kluizendorpstraat.





Op donderdag 28 juni om 20 uur wordt de wedstrijd van De Duivels tegen Engeland uitgezonden op groot scherm. Vrijdag 29 juni is er de 90's-fuif 'Jump for Joy', met gratis toegang. Op zaterdag 30 juni is er dan de openluchtfuif.





Zondag 1 juli is er vanaf 13.30 uur een kubb-tornooi, Bar Botanique en om 19.30 uur de whisquiz. Maandag 2 juli wordt vanaf 14 uur Sportexplosion georganiseerd voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maandagavond en ook dinsdag 3 juli wordt het WK-scherm nog eens opgezet.





Het volledige programma op de Facebookpagina 'klj.kluizen'. (JSA)