Klingele Chocolade gehuldigd als ‘Verdienstelijke Oost-Vlaming’ Joeri Seymortier

09 januari 2019

14u15 0 Evergem Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen heeft Klingele Chocolade uit Evergem gehuldigd als ‘Verdienstelijke Oost-Vlaming’.

De provincie heeft vier verdienstelijke Oost-Vlamingen in de bloemetjes gezet, waaronder een uit het Meetjesland. “Klingele Chocolade is gespecialiseerd in gezonde en eerlijke chocoladeproducten”, zegt eerste gedeputeerde Kurt Moens (N-VA), die zelf ook uit Evergem komt. “Klingele kiest voor de fijnste ingrediënten uit alle hoeken van de wereld, met respect voor het milieu en de boeren uit het Zuiden. Klingele maakt ook chocoladeproducten zonder toegevoegde suikers, deze zijn geschikt voor diabetici. Daarnaast vervaardigen ze ook fairtrade en bio chocoladeproducten. De producten worden niet alleen in België verkocht, maar ook wereldwijd. Zonder twijfel een bedrijf dat Oost-Vlaanderen op de kaart zet.”