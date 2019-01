Kleine Amélie zorgt voor viergeslacht Joeri Seymortier

29 januari 2019

12u05 0 Evergem De kleine Amélie Baeyens zorgt voor een viergeslacht en heel wat feestvreugde in Evergem en Oosteeklo bij Assenede.

Amélie werd in december vorig jaar geboren in het AZ Sint-Lucas in Gent. Ze is de dochter van Elke Baete (29) en Wesley Baeyens uit Rieme bij Evergem. De oma is Betty Hertschap (52) uit Ertvelde, en de overgrootmoeder is Odette Verhoene (78) uit Oosteeklo. “Er zijn ondertussen al zes achterkleinkinderen, maar dit is ons eerste viergeslacht. We zijn heel erg trots”, zegt de stammoeder van het mooie viergeslacht.