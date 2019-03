Kinderen VBS Ertvelde schitteren in piste circus Picolini Joeri Seymortier

17 maart 2019

14u25 1 Evergem De kinderen van de vrije basisschool Ertvelde hebben het afgelopen weekend verschillende voorstellingen gegeven in het circus Picolini.

De leerlingen van VBS Ertvelde waren verschillende maanden met de voorbereidingen bezig. Ook de leerkrachten waren druk in de weer met sjaaltjes, diabolo’s, bordjes, flowersticks, hoepels, de evenwichtsbal en de ton. “Vorige week hebben we echt van het circusleven mogen proeven”, zeggen de enthousiaste kinderen. “De circustent werd opgebouwd aan de Hoge Wal, en de hele week mochten we in de circustent repeteren. De voorstellingen van afgelopen weekend waren voor ons de kers op de taart.”