Kathleen Pisman trekt lijst Groen 21 juni 2018

Groen Evergem gaat naar de gemeenteraadsverkiezingen met huidig gemeenteraadslid Kathleen Pisman (56) uit Ertvelde als lijsttrekker. Al 18 jaar lang zet ze maand na maand dossiers op de gemeenteraad. Ze werkt als begeleidster van scholen in het vrije onderwijs. Op twee staat voorzitter Eddy Colombeen (45) uit Belzele. Als stille werker op de achtergrond laat hij de ploeg draaien.





Plaatsen drie, vier en vijf gaan naar nieuwe gezichten. Naan Colman (37) uit Kluizen staat op drie en is begeleidster in het buitengewoon onderwijs. Plaats vier is voor Geert Caboor (52) uit Sleidinge, een technisch specialist in de auto-industrie. Nikhat Kiros Sereke (40) uit Sleidinge krijgt plaats vijf. Zij is verpleegster en draagt diversiteit hoog in het vaandel.





Lijstduwer is gemeenteraadslid Paul De Neve (52) uit Ertvelde. Hij werkt in drughulpverlening De Sleutel. (JSA)