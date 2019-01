Kasteel en natuur centraal in nieuw gemeentelogo Evergem Joeri Seymortier

02 januari 2019

15u43 0 Evergem Evergem start het nieuwe jaar met een nieuwe huisstijl en een nieuw gemeentelijk logo.

Het groen en het kasteel staan centraal in het nieuwe logo. “Om inspiratie op te doen voor het nieuwe logo vroegen we aan de leerlingen van het vierde leerjaar van de Evergemse scholen om een tekening over Evergem te maken”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Het bureau haalde enkele gemeenschappelijke kenmerken uit de tekeningen: natuur, groen, en ons kasteel. De zonnestralen staan voor de warmte van onze gemeente. Het nieuwe logo is een moderne opfrissing van het oude. Sterke logo’s dragen namelijk elementen mee uit het verleden. We houden ook de hoofdkleuren zwart en groen.”

Op www.evergem.be/nieuwehuisstijl kan je ook een nieuwe promofilmpje zien waarin 150 Evergemnaren figureren.