Kandidaten N-VA leren het volk koken 11 juni 2018

N-VA Evergem heeft 30 van de 33 kandidaten voorgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen. Om dat kracht bij te zetten, valt woensdag een kookboekje in alle brievenbussen met het favoriet recept van alle kandidaten. Burgemeester Joeri De Maertelaere is lijsttrekker. Schepen Kathleen Depoorter staat op twee en schepen Rob Trenson op drie. Vier is een nieuwkomer: Francoise Vercruysse. Verder: schepen Kurt Moens, Trui Denolf, schepen Patrick Huyghe, Rik Van Herck, Chris Ransaert, Patrick De Wulf, Freddy Versprille, Annie Van Huffel, Margot Colpaert, Nathalie Vermeulen, Sonja De Sutter, Katrien Verstraete, Christa Raes, jongerenvoorzitter Josse Verdegem, Frieda De Bouver, Marinka Braems, Els Van Zele, Robert Willems, Laura De Schuyter, Pauli Amani, Leen Ysebaert en Freddy Devos. Lijstduwer wordt fractieleider Kenny Ketels. Boven hem de mededuwers Alain Bogaert, Stefaan Luca en Mike 'Blind Getrouwd' Van Ryssel. De partij heeft nu 33,6 procent van de stemmen en wil minstens één zetel winnen.





(JSA)





