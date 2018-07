Julien en Maria zijn halve eeuw getrouwd JOERI SEYMORTIER

18 juli 2018

17u11 0

Julien Martens en Maria De Schampheleire uit de Ralingen in Belzele bij Evergem zijn vijftig jaar getrouwd. Het gouden koppel heeft twee kinderen en vijf kleinkinderen. Julien werkte in de transportsector. Door die onregelmatige uren gaf Maria haar job in een naaiatelier op om voor het gezin te zorgen. Ze was actief in de parochie en gaf onder andere catechese, was leesmoeder op de gemeenteschool en bestuurslid van KVLV. Op 58 jaar is Julien op brugpensioen gegaan en is het koppel beginnen reizen. Iets wat ze nog altijd graag doen.