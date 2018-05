Juf Laurette overleden 11 mei 2018

Sleidinge rouwt om het overlijden van Laurette Van Hulle. In heel het dorp is ze nog altijd bekend als 'Juffrouw Laurette' van de derde kleuterklas. "Juffrouw Laurette is net geen 85 geworden en al heel wat jaren weg uit Sleidinge, maar nog altijd is haar familienaam overbodig", zegt Joris Laroy van het Sleins Archief. "Naast de eeuwige juf van de derde kleuterklas was ze ook elders in ons dorp heel actief. Vooral voor het jeugdhuis heeft ze zich enorm ingezet."





De uitvaart vindt plaats op woensdag 16 mei om 11 uur in de parochiekerk van Waarschoot. (JSA)