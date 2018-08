Juf Els viert gouden huwelijksverjaardag 22 augustus 2018

02u29 0

Freddy Willems en Els Van Muylders uit de Stenenmolenstraat 32 in Ertvelde zijn vijftig jaar getrouwd.





Het gouden koppel heeft drie kinderen, Veerle, Bart en Inge. Ondertussen zijn er ook al zeven kleinkinderen. Els was kleuterleidster in de vrije basisschool Ertvelde en Freddy werd, na een paar jobs als loontrekkende, zelfstandig aannemer. Freddy en Els hebben intussen een groot stuk van de wereld gezien.





Nu is het wat rustiger geworden en Freddy heeft plezier gevonden in tuinieren. Els blijft actief als bestuurslid van de KVLV.





(JSA)